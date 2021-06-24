تراند الفن: تفاصيل التأمين الإلزامي على المباني السكنية والتجارية.. والتنازل للغير في هذه الحالة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقتين مضت المرصد 4 زيارة

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر أن التأمين الإلزامي للمباني السكنية والتجارية الذي تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطبيقه مطلع الشهر القادم، سيكون لمدة 10 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريان الوثيقة. لافتة إلى أن قيمة التأمين ستكون مساوية لقيمة إنشاء المبنى.

وحسب “عكاظ” قالت المصادر أن قيمة التأمين ستشكل ما نسبته 1.5 إلى 2% من تكلفة إنشاء المبنى كاملة يقوم المالك بدفعها على مرحلتين تمثل الدفعة الأولى 30% من قيمة إنشاء المبنى، وذلك عند إصدار رخصة البناء، والدفعة الثانية 70% تكون عند اكتمال أعمال المشروع لتفعيل وثيقة التأمين. حيث يتم حينها احتساب القسط المتبقي عند الانتهاء من البناء وذلك على أساس التكلفة الإجمالية لبناء المبنى.

وأشارت المصادر إلى أن تأمين العيوب الخفية الذي سيطبق على المباني السكنية والتجارية سيضمن تغطية الأضرار عن العيوب الخفية وأعمال عزل المياه التي تظهر بعد اكتمال الأعمال الإنشائية، ويمكن التنازل عن التأمين للغير في حال بيع العقار خلال السنوات العشر، وهي مدة سريان وثيقة التأمين.

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