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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 صباحاً - شهدت فنادق الغردقة انتعاشة في حركة السياحة الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك ولأول مرة رحلات طيران من المجر ومولدفا ومقدونيا وكازاخستان، حيث استقبل مطار الغردقة الأسبوع الجاري ما يقرب من 190 رحلة طيران قادمة من دول أوربية تقل الآلاف
وأشار نبيل حسين الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، إلى أن فنادق الغردقة تشهد رواجا سياحيا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ولأول مرة من أسواق سياحية جديدة من المجر ومولدفا ومقدونيا وكازخستان، وذلك منذ جائحة كورونا، حيث نجحت مساعي الدولة المصرية في فتح أسواق سياحية جديدة نظرا لقرارات الإغلاق الكلي والجزئي وتوقف حركة الطيران من عدد من الدول الأوروبية.
وقال حسين، في حديثه لـ«الوطن»، إن نسبة الإشغالات بالفنادق وصلت إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50 بالمائة وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، مؤكدا على أن الغردقة هي مقصد سياحي للعديد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار السائحين، خاصة بعد إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها الفنادق السياحية بالغردقة.
ولفت إلى أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها فنادق الغردقة دفعت عددا كبيرا من الأسواق العالمية المصدرة للسياحة بالسماح لمواطنيها بزيارة منتجعات الغردقة في ظل الإشادات الدولية المستمرة بأمن وأمان مدينة الغردقة السياحية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انتعاش السياحة بفنادق الغردقة بجنسيات أجنبية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.