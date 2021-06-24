تراند الفن: كواليس سارة عبد الرحمن في الجزء الثاني من “ليه لأ ؟” (صور)

انتهت سارة عبد الرحمن من تصوير حلقات الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ؟”، والذي تشارك في بطولته مع النجمة منة شلبي، ومن إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويُعرض حاليًا على منصة شاهد.

ومن الكواليس التُقطت مجموعة من الصور للممثلة سارة عبد الرحمن، إحداها مع أحمد حاتم الذي يشاركها بطولة المسلسل، وأخرى مع مها أبو عوف مخرجة العمل، وصورة مع الطفل سليم مصطفى، الذي خطف قلوب المشاهدين بأدائه السلس والتلقائي لشخصية الطفل اليتيم يونس، والذي تبنته دكتورة “ندى” منة شلبي.

سارة عبد الرحمن ومها ابو عوف

سارة عبد الرحمن والطفل سليم مصطفى

ويعد هذا هو التعاون الأول بين سارة عبد الرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم “الكنز 2: الحب والمصير” في 2019. ويشاركهم بطولة المسلسل مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلة منى أحمد زاهر.

سارة عبد الرحمن واحمد حاتم

يُذكر أن آخر ظهور لـ سارة عبد الرحمن في الدراما التلفزيونية كان في مسلسل “سابع جار” 2018، من خلال شخصية هبة التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتركت بصمة لدى الجمهور، لكونها تمثل قطاعًا كبيرًا من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، وقد حققت سارة ظهورها الأول أمام النجم أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي “1000 مبروك”، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها “تحت السيطرة”، و”لا تطفئ الشمس”، و”سواح”.