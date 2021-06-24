تراند الفن: كواليس سارة عبد الرحمن في الجزء الثاني من “ليه لأ ؟” (صور)

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 36 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
انتهت سارة عبد الرحمن من تصوير حلقات الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ؟”، والذي تشارك في بطولته مع النجمة منة شلبي، ومن إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويُعرض حاليًا على منصة شاهد.
ومن الكواليس التُقطت مجموعة من الصور للممثلة سارة عبد الرحمن، إحداها مع أحمد حاتم الذي يشاركها بطولة المسلسل، وأخرى مع مها أبو عوف مخرجة العمل، وصورة مع الطفل سليم مصطفى، الذي خطف قلوب المشاهدين بأدائه السلس والتلقائي لشخصية الطفل اليتيم يونس، والذي تبنته دكتورة “ندى” منة شلبي.
ويعد هذا هو التعاون الأول بين سارة عبد الرحمن ومنة شلبي، والثاني مع أحمد حاتم، بعد لقائهما في فيلم “الكنز 2: الحب والمصير” في 2019. ويشاركهم بطولة المسلسل مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلة منى أحمد زاهر.
يُذكر أن آخر ظهور لـ سارة عبد الرحمن في الدراما التلفزيونية كان في مسلسل “سابع جار” 2018، من خلال شخصية هبة التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتركت بصمة لدى الجمهور، لكونها تمثل قطاعًا كبيرًا من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، وقد حققت سارة ظهورها الأول أمام النجم أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي “1000 مبروك”، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها “تحت السيطرة”، و”لا تطفئ الشمس”، و”سواح”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كواليس سارة عبد الرحمن في الجزء الثاني من “ليه لأ ؟” (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.