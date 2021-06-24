تراند الفن: مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق مياه المحيط الهادئ

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة اعتراضية روسية من طراز “ميج-31” نفذت طلعة لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية “RC-135” فوق مياه المحيط الهادئ اقتربت من الحدود الروسية.

ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الذي نشره موقع “روسيا اليوم”:”رصدت الرادارات الروسية هدفا جويا يقترب من حدود الأراضي الروسية فوق المحيط الهادئ، وقد أقلعت مقاتلة من طراز (MiG-31) من مطار في إقليم كامتشاتكا للتعرف على الهدف الجوي.

طائرة استطلاع أمريكية “RC-135”

وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية (RC-135) تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وبعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الأراضي الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة الرئيسية”.

وشدد البيان على أنه “لا يسمح بانتهاك حدود البلاد”، وتم تنفيذ مهمة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ويأتي ذلك في إطار منع وقوع انتهاك لحدود روسيا الدولية.