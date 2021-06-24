تراند الفن: طلاب الثانوية الأزهرية 2021 يؤدون امتحان مادة البلاغة اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يؤدي طلاب شهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، اليوم الخميس، امتحان مادة البلاغة وفقا لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، ومن المقرر أن تفتح لجنة الامتحان أبوابها في الساعة التاسعة صباحا على أن تغلق في الساعة الحادية عشرة صباحا.
وتجرى امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 وفقا لضوابط قطاع المعاهد، التي وضعها تتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية الأزهرية 2021.
وقام قطاع المعاهد الأزهرية بتطعيم كل العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية.
غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية
وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما رقم (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة.
ويجب على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.
ووفقا لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، سيؤدي الطلاب امتحان القرآن الكريم يوم الثلاثاء 27 يونيو، وامتحان الحديث يوم الثلاثاء 29 يونيو.
موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية
وسينتهي المارثون في الأول من اغسطس المقبل، حيث روعي في وضع جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 إجراء امتحانات طلاب القسم العلمي في يوم وامتحانات القسم الأدبي في يوم آخر، وذلك منعا للتكدس تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
امتحانات الدور الثاني بالأزهر
ومن المقرر أن تنعقد امتحانات الدور الثاني لامتحانات طلاب الأزهر للشهادات «الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث» يوم 4 سبتمبر على أن تنتهي يوم 13 سبتمبر المقبل.
وسينظم قطاع المعاهد الأزهرية قوافل تفتيشية بالتنسيق مع مشيخة الأزهر على لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 للتأكد من اتباع الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ومتابعة العملية الامتحانية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طلاب الثانوية الأزهرية 2021 يؤدون امتحان مادة البلاغة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.