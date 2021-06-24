فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يدخل منتج الفازلين في العديد من الاستخدامات الجمالية، فهو يتميز بكونه من أفضل المنتجات للعناية بالبشرة، كما أنه يستخدم لترطيب وتنعيم الشعر.
استخدامات الفازلين للعناية بجمال المرأة:-
وقبل وضع العطور للخروج أو المكوث في المنزل، فينصح بوضع القليل من الفازلين على المنطقة المراد تعطيرها، فهو يساعد على ثبات الرائحة لفترة أطول.
يستخدم الفازلين لإزالة مستحضرات التجميل الموجودة على البشرة، كما أنه يساعد في ترطيبها.
يمكن وضع القليل من الفازلين حول الاظافر، إلى أن يصبح الجلد رطبًا، ثم نزيله باستخدام أدوات الاظافر، فهو يساهم في التخلص من الجلد الميت.
يساعد المرأة في الحصول على اللون البرونزي لي فصل الصيف، وذلك عن طريق دهن الجسم بقليل من الفازلين قبل الخروج.
إذا تعرض ال “بلاشر” للكسر، فيتم وضع القائم من الفازلين عليه وخلطه جيدًا، إلى أن يصبح احمر خدود كريمي.
يعالج الفازلين تلف الشعر أو تجعيده، من خلال وضع القليل منه على بدايات ونهايات الشعر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يعالج تلف الشعر.. تعرف على الاستخدامات العديدة للفازلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.