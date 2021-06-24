تراند الفن: يعالج تلف الشعر.. تعرف على الاستخدامات العديدة للفازلين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يدخل منتج الفازلين في العديد من الاستخدامات الجمالية، فهو يتميز بكونه من أفضل المنتجات للعناية بالبشرة، كما أنه يستخدم لترطيب وتنعيم الشعر.

استخدامات الفازلين للعناية بجمال المرأة:-

وقبل وضع العطور للخروج أو المكوث في المنزل، فينصح بوضع القليل من الفازلين على المنطقة المراد تعطيرها، فهو يساعد على ثبات الرائحة لفترة أطول.

يستخدم الفازلين لإزالة مستحضرات التجميل الموجودة على البشرة، كما أنه يساعد في ترطيبها.

يمكن وضع القليل من الفازلين حول الاظافر، إلى أن يصبح الجلد رطبًا، ثم نزيله باستخدام أدوات الاظافر، فهو يساهم في التخلص من الجلد الميت.

يساعد المرأة في الحصول على اللون البرونزي لي فصل الصيف، وذلك عن طريق دهن الجسم بقليل من الفازلين قبل الخروج.

إذا تعرض ال “بلاشر” للكسر، فيتم وضع القائم من الفازلين عليه وخلطه جيدًا، إلى أن يصبح احمر خدود كريمي.

يعالج الفازلين تلف الشعر أو تجعيده، من خلال وضع القليل منه على بدايات ونهايات الشعر.