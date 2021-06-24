تراند الفن: ممكن من البيت.. طرق شحن السيارة الكهربائية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 صباحاً - قال محمود عبدالحميد، أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لتنفيذ مشروع السيارة الكهربائية، إن مقدار الوفر المحقق بين تكلفة الشحن الكهربائي وتكلفة الوقود للسيارات التقليدية يصل إلى نحو 50%.

وأوضح عبدالحميد لـ«الوطن» سعر الشحنة الكهربائية مختلف تماما إذ أن سعر الشحنة الكهربائية أقل من سعر الغاز، مؤكدا على أن تكلفة الشحنة لـ400 كيلو تساوي من 80 إلى 90 جنيها في المقابل تكلفة السير لمسافة 400 كيلو بسيارة تعمل بالغاز تصل التكلفة إلى 150 جنيها بينما تصل تكلفة السير لمسافة 400 كيلو بسيارة تعمل بالبنزين تتخطى لتكلفة حدود الـ300 جنيه تقريبا.

وحول مدة الشحن الكهربائي قال عبدالحميد إن هناك ثلاثة أنواع من الشحن أولا الشحن على الطرق السريعة يستغرق من 20 إلى 30 دقيقة فقط بينما النوع الثاني من الشحن داخل الساحات والمدن تستغرق من 4 – 6 ساعات، وكشف عن إمكانية شحن السيارة في المنزل ولكن تستغرق وقتا أطول من 8- 10 ساعات تقريبا.

وحول الحوافز أشار عبدالحميد إلى أن هناك حوافز سيتم الإعلان عنها قريبا لتشجيع المواطنين وأصحاب السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي لإحلال سيارتهم بسيارات كهربائية جديدة.

وأضاف أن اللجنة تقوم حاليا بتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتسيير السيارة الكهربائية على رأسها بالقطع توفير أماكن لمحطات الشحن الكهربائي، مؤكدا على أن هناك مشاورات تدور حاليا لاستغلال عدد من ساحات الانتظار كمراكز للشحن الكهربائي لسيارات التاكسي التي ستُسير بالكهرباء بعد قيام اللجنة بزيارة ميدانية على رأسهم وزيري قطاع الأعمال العام والتنمية المحلية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

وكشف عبدالحميد عن أن اللجنة المشكلة وضعت في خطتها تدشين 3000 محطة شحن أو شاحن كهربائي في غضون 3 سنوات، مؤكدا على أنه حتى الآن نفذت اللجنة منها 1350 شاحنا كهربائيا في أقل من شهرين بنسبة تتخطى الـ40% في وقت قياسي على مستوى القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أنه من المستهدف خلال الشهرين المقبلين الوصول بعدد الشواحن في الأربع محافظات إلى 2700 شاحن.