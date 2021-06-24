تراند الفن: صفات أجمع عليها نجوم الفن عن المخرج أحمد المهدي: مبهج ومحترم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 صباحاً - حرص عدد من نجوم الفن على نعي المخرج الراحل أحمد المهدي بكلمات مؤثرة، وقد أجمع الجميع على صفات عديدة تحلى بها المهدي.

وقال عنه كريم محمود عبدالعزيز عبر «إنستجرام»: «مش لاقي كلام، الله يرحمك يا مُبهج، ربنا هيعوضك كتير، أحلى مُخرج وأحلى بني آدم أحمد المهدي، يا ريت تدعوا له بالرحمة».

أما المطرب صابر الرباعي فقال عنه عبر «إنستجرام»: «رحلت ولم تترك لنا الوقت كي نودعك، رحلت وأنت في عز العطاء، كم كنت سعيدا بالتعامل مع إنسان محترم ولطيف ومحترف مثلك، الله يرحمك ويكون مثواك الجنة صديقي، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقالت أنغام عبر انستجرام «أقول إيه! أنعي حته من عمري! حبيبي وأخويا وصديقي وصاحب أهم نجاحاتي وأحلى أيامي وكليبات عملت نقلة كبيرة في حياتي ورفعت المستوى الفني للأغنية المصورة في مصر والوطن العربي المخرج أحمد المهدي في جنة الخلد يا حبيبي، إلى اللقاء ربنا يرحمك ويعوضك عنده كل الخير يا أكرم الرجال».

وقال الفنان أمير صلاح عبر «فيسبوك»: «مرة رحت أنا ومحمد فهيم نعمل مشهد في فوازير (مسلسليكو) للنجم محمد هنيدي.. ما كناش نعرف المشهد.. وصلنا قبل كل الناس.. قعدنا نتمرن مع بعض، خدنا المشهد، ارتجلنا على النص الأصلي.. لقينا أستاذ أحمد المهدي بيخبط وبيدخل على صوت تمثيلنا.. سألنا بتعملوا إيه يا شباب؟ لنرد بنحضر للمشهد وكنا عايزين نوريه لحضرتك لما نخلصه! وقال المهدي طب ممكن أحضره معاكم».

وأضاف أمير: «فعلاً بنعمل المشهد مع بعض وكنا في منتهى السعادة الفنية.. لحظة نادرة أذكرها بكل تفاصيلها وخصوصا ضحكته الصافية المنعشة للروح.. أسألكم الفاتحة».

وتوفى صباح أمس، المخرج أحمد المهدي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات الكبرى. أحمد المهدي من مواليد القاهرة، وحصل على شهادة في الإخراج، وهذا ساعده على بدء حياته المهنية كمخرج لعدد من الأعمال والأغاني المصورة، في عام 1997.