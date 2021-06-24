تراند الفن: بالأرقام.. فترة فرجاني ساسي برفقة الزمالك الأفضل في مسيرته

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 صباحاً - تصدر اسم اللاعب التونسي فرجاني ساسي، محركات البحث في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية وكذلك المسموعة، بحثًا عن إجابة لسؤال هل يكمل اللاعب الدولى التونسي مسيرته مع فريق كرة القدم في نادي الزمالك ويوقّع على عقود تجديد لفترة مقبلة أم لا؟.

وانتشرت تفاصيل التعاقد المزمع مع النادي القطري المحتمل انتقال اللاعب له، بعد رفضه مفاوضات التجديد وقراره بالرحيل عن القلعة البيضاء، إذ قدر هذا التعاقد بدفع 3 ملايين يورو فى الموسم للاعب، مع وضع شرط جزائي في العقد بمبلغ 3 ملايين يورو أيضًا.

فى هذا التقرير يستعرض «الوطن» بالأرقام كل ما يخص انتقالات اللاعب وأدائه وبطولاته، وكذلك قيمته التسويقية، ليتضح أن الفترة التي قضاها اللاعب داخل جدران الزمالك هي الأكثر توهجًا وتألق.

إحصائيات الملعب

الصفاقسي التونسي

بدأ فرجاني مسيرته الاحترافية مع كرة القدم عبر بوابة نادى الصافقسي التونسي موسم 2010-2011، وانتهت رحلته مع الفريق موسم 2014-2015.

– شارك مع الفريق في 100 مباراة

– أحرز 10 أهداف وصنع 7 آخرين

– عدد دقائق اللعب 7.887 دقيقة

ميتز الفرنسي

انتقل اللاعب في موسم 2014-2015 لفريق ميتز الفرنسي، ورحل عنه موسم 15/16 بعد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.

– شارك في 40 مباراة

– أحرز هدف وصنع هدفين

– عدد دقائق اللعب 2.468 دقيقة

الترجي الرياضي التونسي

انضم فرجاني ساسي إلى فريق الترجي التونسي في موسم 15/16، ورحل عنه في موسم 17/18

– شارك في 56 مباراة

– احرز 9 أهداف وصنع 5 أهداف

– عدد دقائق اللعب 4.743 دقيقة

النصر السعودى

بعدها انتقل اللاعب لفريق النصر السعودى عام 2018 لمدة ستة أشهر فى صفقة صنفتها وسائل الإعلام السعودية أنها ضمن أسوأ عشرة صفقات فى تاريخ نادى النصر السعودى.

– شارك في 9 مباريات

– لم يحرز أهداف وصنع هدفين

– عدد دقائق اللعب 649 دقيقة

الزمالك

في شهر يوليو عام 2018 وقّع اللاعب الدولي التونسي عقود انتقاله لفريق كرة القدم في نادي الزمالك، بعد فترة معاناة كبيرة عاشها اللاعب على دكة البدلاء بصفوف فريق النصر السعودي، ليبدأ أهم فترة في تاريخه الكروي على الإطلاق من حيث التوهج، المشاركة، الأداء والقيمة التسويقية.

– شارك ساسي مع الزمالك في 102 مباراة

– أحرز 16 هدفًا وصنع 17 آخرين

– عدد دقائق اللعب8.391 دقيقة

الشهرة والنجومية

وصل مؤخرًا عدد المتابعين على حساب اللاعب فى موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مليون ونصف متابع، بالإضافة إلى التفاعل من خلال تسجيل الإعجاب بالمنشورات أو التعليقات الداعمة.

في الصورة السابقة نجد أن عدد الإعجابات بالمنشور بالكاد يتخطى الألف إعجاب، وعدد التعليقات 213 تعليقا، وعدد المشاركات للمنشور12 مشاركة.

وفى تلك الصورة نجد أن عدد الإعجابات بالمنشور 218 ألف إعجاب وعدد التعليقات 122 ألف تعليق وعدد المشاركات للمنشور 12 ألف مشاركة.

سجل البطولات

كتب فرجاني ساسي، خلال منشور له في وقت سابق عبر موقع «فيسبوك»: «الحمد لله فى سنة ونص البطولة الخامسة ليا مع نادى الزمالك والعاشرة فى حياتى».

أى أن نصف البطولات التي حققها اللاعب في مشواره كانت رفقة نادي الزمالك ليؤكد أن مسيرته مع الأبيض هي الأهم فى تاريخ وسجل إنجازاته كلاعب كرة قدم.

القيمة التسويقية

انضم فرجاني ساسي لصفوف نادي الزمالك في يوليو 2018، بعقد 3 مواسم، ينتهي بنهاية يونيو 2021.

كانت القيمة التسويقية لفرجاني ساسي في ديسمبر 2018 بعد ستة أشهر فقط من انتقاله للزمالك بحسب «ترانسفير ماركت» 1.8 مليون يورو، وفي يونيو 2019 قفزت القيمة التسويقية له إلى 2.5 مليون يورو، وهو ما استمر عليه حتى فبراير 2020.

وفي 8 أبريل 2020 بلغت القيمة التسويقية لفرجاني 2 مليون يورو، ارتفعت مرة أخرى في نوفمبر 2020، ووصلت إلى 2.5 مليون يورو، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى وتصل إلى 2.2 مليون يورو.