فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي تدريبات الجماعية عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.
ويحل الإنتاج الحربي ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويتمسك احمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي بالأمل الأخير في البقاء بالدوري، حيث يطمح في استفاقة لاعبين ومحاولة انقاذ موقف الفريق خلال المواجهات المقبلة أملًا في البقاء بعيدًا عن دوري الدرجة الثانية، في ظل ضيق فوارق النقاط بين فرق المؤخرة بجدول الدوري.
ومن المقرر أن يسافر لاعبو الإنتاج الحربي، عقب انتهاء المران، للالتزام بمعسكر مغلق بمدينة الإسكندرية حتى موعد المبارة.
ويحتل الفريق المركز الأخبر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، حقهها الفريق من الفوز في مباراتين، والتعادل في 8 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 14 مباراة، سجل مهاجمو الإنتاج الحربي 19 هدفا، فيما استقبلت شباكه 45 هدفا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. الإنتاج الحربي يختتم تدريباته الجماعية ويسافر إلى الإسكندرية استعدادًا للمصري البورسعيدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.