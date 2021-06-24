تراند الفن: اليوم.. الإنتاج الحربي يختتم تدريباته الجماعية ويسافر إلى الإسكندرية استعدادًا للمصري البورسعيدي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي تدريبات الجماعية عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

ويحل الإنتاج الحربي ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتمسك احمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي بالأمل الأخير في البقاء بالدوري، حيث يطمح في استفاقة لاعبين ومحاولة انقاذ موقف الفريق خلال المواجهات المقبلة أملًا في البقاء بعيدًا عن دوري الدرجة الثانية، في ظل ضيق فوارق النقاط بين فرق المؤخرة بجدول الدوري.

ومن المقرر أن يسافر لاعبو الإنتاج الحربي، عقب انتهاء المران، للالتزام بمعسكر مغلق بمدينة الإسكندرية حتى موعد المبارة.

ويحتل الفريق المركز الأخبر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، حقهها الفريق من الفوز في مباراتين، والتعادل في 8 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 14 مباراة، سجل مهاجمو الإنتاج الحربي 19 هدفا، فيما استقبلت شباكه 45 هدفا.