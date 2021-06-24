تراند الفن: تستمر لسنوات وشهور.. أطعمة في المطبخ لا تفسد أبداً ولا تنتهي صلاحيتها!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : يحتوي المطبخ على عديد من المكونات التي قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات دون أن تفسد.

وهناك 7 مكونات مطبخ يمكن ألا تنتهي صلاحية بعضها أبدا، فيما تستمر صلاحية بعضها الآخر لسنوات، بحسب موقع onlymyhealth.

1. العسل

يعمل العسل كمادة حافظة خاصة به حيث يعمل تلقائيا على تجفيف البكتيريا. إذا تبلور العسل بعد فترة من الوقت، فما عليك سوى تحريك وعاء العسل تحت الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، سيلين العسل ويعود إلى قوامه الطبيعي، ستكون النكهة الحلوة طازجة كما كانت دائما.

2. السكر

إذا تم إبعاد السكر عن الرطوبة، فيمكن أن يستمر بسهولة لسنوات. هناك احتمالية أن يتأثر نسيج السكر، لكنه لن يتلف.

3. الملح

يعمل الملح أيضا على تجفيف البكتيريا، وإذا قمت بتخزينه بشكل صحيح، فيمكن استخدام الملح لسنوات.

4. الأرز الأبيض

من الأطعمة الأخرى التي لا تنتهي صلاحيتها الأرز الأبيض، مع ذلك، يجب دائما تخزينه في وعاء محكم الإغلاق.

5. صلصة الصويا

إذا كانت صلصة الصويا غير مفتوحة، فيمكن أن تدوم مدى الحياة. إذا تم فتح زجاجة الصلصة، فيمكن تخزينها في الثلاجة لمدة 2-3 سنوات تقريبا.

تحتوي صلصة الصويا على كمية كبيرة من الملح والذي يعمل بعد ذلك كمواد حافظة طبيعية ممتازة. يمكن الاحتفاظ بصلصة الصويا في الخزانة طالما أردت، إذا كانت مغلقة.

6. الخل

يعتبر الخل أيضا منتجا مهما يستخدم لحفظ العديد من الأطعمة. ويمكن أن يستمر الخل الأبيض وخل التفاح وخل الأرز والعديد من أنواع الخل الأخرى لسنوات، دون الحاجة إلى تبريدها أيضا.

7. نشا الذرة

يمكن أن يستمر النشا لسنوات دون أن يفسد، لكن عليك التأكد من عدم تعرضه للبلل .