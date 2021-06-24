شوف خصومات ليس لها حدود ضمن عروض بنده الصيفية Hyper Panda السعودي خصومات تصل لـ 50%

يتميز هايبر بنده السعودي Hyper Panda بالعديد من المزايا التي تجعله من أكبر سلاسل المحلات للبيع بالتجزئة على المستوى العربي، فتعتبر عروض بنده الأسبوعية أفضل عروض في المملكة العربية السعودية، والأكثر بحثاً على مواقع التواصل الإجتماعي، ولهذا يلجأ الجميع لعروض بنده اون لاين لتوفيهم بجديد Panda.

عروض بنده الأسبوعية

يقدم هايبر بنده Hyper Panda العديد من العروض، ومفاجآت هايبر بنده الأسبوعية على العديد من السلع الغير غذائية، والغذائية، ومن ضمنها افضل انواع المخبوزات الطازجة مثل: المعمول بالتمر صغير الحجم ذو الطعم المميز، وكذلك عرض على البسكويت المصري الطويل، وكذا على الكرواسون الساده، وخصم على الكرواسون بالجبنة الخمسة حبات، وعرض آخر على الكيك الإنجليزي English cake بالشيكولاتة، والماربل، وعلى الميني دونات، وأيضاً تخفيض مميز على خبز الاورتيلا، وعلى الباستيل دي ناتا.

خصومات ومفاجآت هايبر بنده

كما يقدم هايبر بندة السعودية العديد من الخصومات على منتجات الألبان، والأجبان، ومنها: خصم على الحلاوة الطحينية من ماركة الخروف، وعلى الجبنة الموتزاريلا القالب من ماركة حلواني HALWANI، كما يقدم خصم مميز على المورتاديلا البقري السادة، وبالزيتون، وبالفلفل من ماركة حلواني اخوان Halwani، وعلى صدور الدجاج المدخن من حلواني، وكذلك على مورتديلا الدجاج السادة، وبالزيتون من حلواني اخوان، وعرض آخر بسعر جيد جداً على بسطرمة اخوان، والطحينة من ماركة الشعلة.

تنزيلات بنده السعودية

كما تتوفر لدى محلات بندة بجميع فروعها، وعلى بنده الصفحة الرئيسية، وأيضاً في مجله بنده، وموقع بندة Panda خصومات متميزة وعروض متعددة على بقية السلع، والمنتجات التي لم تذكر سابقاً، من منتجات غذائية اخرى مثل دجاج بنده، وكيكة بنده المميزة، وستيك بنده، وعلى أسماك بندة، والوجبات الجاهزة من هايبر بنده Hyper Panda، كالبرياني، ووجبات الدجاج بالأرز، وعلى وجبات اللحوم، والسلطات، والمقبلات، والمشروبات، والحلويات الجاهزة، وكذلك عروض مميز من هايبر بنده على العديد من المنتجات الغير غذائية كالمسابح، والبضائع الصيفية من نظارات، وألعاب بحر، وملابس قطنية للصيف، وغيرها من المنتجات التي يحتاجها كل منزل، فتابعوا عروض بنده على موقع ثقفني.