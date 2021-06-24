تراند الفن: أسعار حديد التسليح اليوم الخميس «مستقرة» وعز بـ14600

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 صباحاً - تشهد أسعار «حديد التسليح»، اليوم الخميس 24 يونيو، استقرارًا فى الأسواق، يستمر منذ بداية الشهر الجارى بإعلان شركات الحديد عن أسعار يونيو في أسواق المحافظات، حيث أعلنت شركات الحديد تثبيت أسعارها لشهر يونيو الجاري، لتستقر بدون زيادة خلال الـ24 يوم من الشهر، فيما تشهد أسعار الأسمنت اليوم حالة من التذبذب الواضح وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر. وفى سطور تقدم «الوطن»، أسعار الحديد والأسمنت بنحو: أسعار حديد التسليح اليوم الخميس 24 يونيو 2021: – سجل حديد التسليح «عز» سعر 14600 جنيه للطن، ويعد السعر الأعلى للبيع بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة. – سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه. – سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا. – شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه. – شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه. – شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300 جنيه. – شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه. – شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه. – شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه. – شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيهًا. ويباع حديد التسليح فى الأسواق بأكثر من سعر بعد مخاوف من مزيد من تراجع الأسعار عالميا. أسعار الأسمنت اليوم سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24 يونيو، تذبذب فى عدد من الشركات المنتجة وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيًا. أسعار الأسمنت المسلح – الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 805 جنيهًا وهي الأعلى سعرا للبيع. – المعلم يباع الطن بسعر 780 جنيهًا. – أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر775 جنيهًا. – أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 790 جنيهًا. – أسمنت السويس يباع بسعر الطن 800 جنيها . – أسمنت المخصوص باع الطن بسعر 790 جنيه. أسعار الأسمنت المخلوط: – أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر590 جنيهًا. – أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 590 جنيهًا. – أسمنت الواحة يباع الطن بسعر600 جنيه. – أسمنت السويدى يباع بسعر 600 جنيه. أسعار الأسمنت الأبيض- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن. – أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2450 جنيهًا. – أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيهًا. – أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيهًا. أسعار الأسمنت المقاوم – «أسيك سي وتر» يباع الطن بسعر 805 جنيهات. – السويس سي وتر يباع الطن بسعر 820 جنيهًا. – السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 820 جنيهًا. أسعار الجبس فيما استقرت أسعار الجبس، اليوم الخميس 34 يونيو فى الأسواق بنحو: – شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا. – جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا. – جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا. – جبس الدولية يباع الطن بسعر710 جنيهات. – جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن. – جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أسعار حديد التسليح اليوم الخميس «مستقرة» وعز بـ14600 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.