تراند الفن: “الحج” تعلن موعد انتهاء التسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ.. وتكشف عن عدد المتقدمين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت المرصد 23 زيارة

صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن موعد انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لموسم حج 1442هـ. وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه تم تسجيل أكثر من 550 ألف متقدم. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق غدًا الجمعة 15 ذو القعدة 1442هـ – الموافق 25 يونيو 2021م.

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