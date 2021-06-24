تراند الفن: تمنع الحرق العشوائي.. 15 معلومة لا تعرفها عن أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 صباحاً - افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أول وحدة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالمحافظة، تعمل بتقنية التغويز اللاهوائي والتي تستخدم لأول مرة في مصر.

ويستعرض “القاهرة 24” أبرز 15 معلومة لا تعرفها عن محطة تحويل المخلفات التي افتُتحت بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية، ومتبقيات الزراعة وتحويلها إلى سماد حيوي.

الوحدة تنتج يوميًا 100 كيلووات/ ساعة طاقة كهربية من 100 كيلو من المخلفات.

المشروع الأول من نوعه في مصر ويعتمد تقنية ذات انبعاثات صفرية.

توفير فرص عمل للشباب، ودعم للمجتمع الريفي بمحافظة الفيوم.

القضاء على الأمراض الناتجة عن تراكم المخلفات.

ربط الكهرباء الناتجة عن الوحدة بالشبكة الرئيسية للكهرباء.

إنتاج 25 إلى 30% من مدخلات النظام إلى كربون حيوي الذي يعتبر أفضل المخصبات الزراعية.

سيتم تنفيذ المشروع على نطاق واسع في باقي المحافظات.

المشروع حجمه صغير ولا يتطلب استثمارات بمبالغ كبيرة.

استخدام الغاز المتولد من الوحدة في تشغيل مولد الكهرباء.

المشروع يعتمد على تقنية “التغويز اللاهوائي” التي تستخدم لأول مرة في مصر.

المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال توفير التكنولوجيا والعاملين وتنفيذ برامج التوعية.

إصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة يساهم في تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال.

توفير تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل آمن.

يمنع الحرق العشوائي للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وانتشار الغازات الملوثة.