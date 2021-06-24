تراند الفن: ما سبب استمرار إيجابية العينة رغم التعافي من “كورونا”؟.. الصحة تجيب! ‎‎

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏15 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: ردّت وزارة الصحة، على استفسار من أحد الأشخاص بشأن سبب استمرار عينته الخاصة بفيروس “كورونا” إيجابية، رغم انقضاء فترة تعافيه وأصبحت حالته “مُحصن”. وأوضحت الوزارة، أن اختبار فحص “PCR” قد يستمر إيجابياً لبعض مرضى “كورونا” حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المُحددة للعزل من قبل الطبيب. ولفتت إلى أن ذلك يكون بسبب بقايا فيروس “كورونا” غير نشطة، مبيناً أنها غير قابلة للتكاثر وغير مُعدية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.