فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 20 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
يقيم مركز طلعت حرب الثقافي” بالسيدة نفيسة”، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الجمعة 25 يونيو، حفل توزيع جوائز المسابقة الأدبية السنوية للشباب لعام 2020 ـ 2021، والتي نظمها المركز بالتعاون مع بيت الشعر العربي.
تنافس على الجائزة 48 متسابقا بإجمالي (178) عمل من محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، الإسكندرية، دمياط، الغربية، البحيرة، الدقهلية، سوهاج، قنا.
ضمت لجان التحكيم مجموعة من الشعراء والأدباء الكبار هم: في فرع شعر الفصحي الشاعر أحمد سويلم، الشاعر السماح عبد الله، في فرع شعر العامية: الشاعر يسري حسان، الشاعر رجب الصاوي، وفي فرع القصة القصيرة ضمت لجنة التحكيم الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، والدكتور محمد السيد إسماعيل.
يعقب إعلان الجوائز وفي السابعة مساء نفس اليوم العرض المسرحي “ليلى” بطولة مجموعة من شباب مركز طلعت حرب الموهوبين في مجال المسرح والغناء، عرض ” ليلى” دراما اجتماعية تدور في قالب كوميدي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجمعة.. إعلان جوائز المسابقة الأدبية السنوية بمركز طلعت حرب الثقافي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.