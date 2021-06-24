تراند الفن: الجمعة.. إعلان جوائز المسابقة الأدبية السنوية بمركز طلعت حرب الثقافي

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي” بالسيدة نفيسة”، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الجمعة 25 يونيو، حفل توزيع جوائز المسابقة الأدبية السنوية للشباب لعام 2020 ـ 2021، والتي نظمها المركز بالتعاون مع بيت الشعر العربي.

تنافس على الجائزة 48 متسابقا بإجمالي (178) عمل من محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، الإسكندرية، دمياط، الغربية، البحيرة، الدقهلية، سوهاج، قنا.

ضمت لجان التحكيم مجموعة من الشعراء والأدباء الكبار هم: في فرع شعر الفصحي الشاعر أحمد سويلم، الشاعر السماح عبد الله، في فرع شعر العامية: الشاعر يسري حسان، الشاعر رجب الصاوي، وفي فرع القصة القصيرة ضمت لجنة التحكيم الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، والدكتور محمد السيد إسماعيل.

يعقب إعلان الجوائز وفي السابعة مساء نفس اليوم العرض المسرحي “ليلى” بطولة مجموعة من شباب مركز طلعت حرب الموهوبين في مجال المسرح والغناء، عرض ” ليلى” دراما اجتماعية تدور في قالب كوميدي.