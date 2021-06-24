تراند الفن: أسامة ربيع: تكريك مليون متر مكعب في مشروع ازدواج قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل أعمال توسعة وتطوير القناة، قائلا إن المشروع صدق عليه الرئيس السيسي لتطوير وتوسعة وازدواج وتعميق من الكيلو 122 للكيلو 162 بطول 40 كم منها 10 كم في بحيرة المرة الصغرى، لافتا إلى أنه سيكون هناك ازدواح وقناتين، ما سيسمح بزيادة عدد السفن داخل القناة لـ 6، كما ستخفض وقت العبور.

وأضاف «ربيع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلاميان جومانا ماهر وحسام حداد، منوها بأن المسافة الباقية وهي 132 كم لـ 162 كم جنوب القناة سيكون هناك توسعة لها من جهة الشرق، وزيادة العمق من 66 قدم لـ 72 قدم، ما يسمح بسهولة المناورة للسفية وقبطان المركب، إضافة لتقليل المخاطر الناتجة عن جنوح السفينة.

وأكد أن العمل يسير بشكل جيد، لافتا إلى أن هناك 4 كراكات تعمل في المشروع، وجرى تكريك مليون متر مكعب، متابعا: «هذا هو ليس الرقم المرجو، لكن يسبق ذلك عمليات الجسات والمسح، وستزداد بعض ذلك».