تراند الفن: التعاون في الطاقة والسكة الحديد.. مصدر يوضح أجندة اجتماعات وزيرة التجارة بموسكو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 09:09 صباحاً - كشف مصدر حكومي، كواليس الاجتماعات التي ستحضرها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمى والفنى في دورتها الثالثة عشر.

وأوضح المصدر، أن الاجتماعات ستتناول دعم العلاقات الاقتصادية والتجارة بين البلدين، ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، والتي يمكن أن تشكل حلقة وصل بين الاتحاد وقارة إفريقيا، وأيضا مناقشة أوجه التعاون المستقبلية المحتملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والسكك الحديدية والنفط والغاز، وذلك بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع المصدر، أن الوفد المصري يضم عددا من الوزارات الأخرى ذات الشأن بالعلاقات المصرية الروسية، من أجل الوصول لنتئج أفضل في المحادثات.

ولفت المصدر، أن اللقاءات لن تشهد توقيع اتفاقات جديدة، بل ستعتمد على النقاش حول تعزيز العلاقات البينية.

وأوضح المصدر، أن الاجتماعات ستتم على مستوى غدا الخميس ثم يعود الوفد المصري يوم الجمعة بعد انتهاء اللقاءات الثنايئة، خاصة التي ستتم بين وزيرة التجارة ودينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى وأيضا المحادثات مع أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الاوراسى.

هذا وقد بدأت صباح اليوم الأربعاء اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء والتي يترأسها عن الجانب المصري الدكتور احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية من البلدين.