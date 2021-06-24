تراند الفن: نبيلة مكرم تتفقد مقر «الهجرة» في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمبنى الوزارة الجديد، في إطار تحركات الحكومة استعدادًا لانتقال الوزارات تباعًا للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، حيث تفقدت مقر الوزارة الذي يقع ضمن المجمع الوزاري، ويضم وزارات: القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، حيث يتكون مقر الوزارة من 5 طوابق إلى جانب الدور الأرضي للمبنى.

واستمعت السفيرة نبيلة مكرم لعرض من قبل المسؤولين عن المبنى من مجلس الوزراء والشركة المنفذة، حيث أوضحوا أنّ معدل تنفيذ حجم الأعمال في المبنى يصل لـ90%، تشمل الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية للمبنى، وجار العمل على ما تبقى من أعمال يصبح بعدها المبنى جاهزا لاستقبال أعضاء الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وخلال الجولة التفقدية، أعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بما يجري على أرض مصر من إنجازات مستمرة، لافتة إلى أنّ الدقة والسرعة وتنوع المشروعات يؤكد أنّ الجمهورية الجديدة تحمل نهضة حقيقية للدولة المصرية.

وقدّمت الوزيرة خالص شكرها للقائمين على تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والعاملين بالمشروع من الشركات المدنية، مشيدة بما تحقق من نسبة إنجاز تصل إلى 90% في مبنى الوزراة بجودة ومواصفات عالية، في إطار مراعاة توفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ جميع العاملين بالوزارة على استعداد لبدء العمل في الحي الحكومي فور الانتهاء من باقي الأعمال، مؤكدة أنّ الانتقال إلى العاصمة الإدارية يمثل صفحة جديدة في تاريخ الأمة المصرية، وبداية للجمهورية الجديدة التي تمتاز بالحداثة والتطور وفق مواصفات عالمية لبيئة العمل المطلوبة.

وتبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحي الحكومي 8371 مترا مربعا، مكونة من 5 طوابق مقسمة إلى 128 غرفة عمل مكتبية، و40 غرفة للفراغات الخدمية، و12 دورة مياه مجمعة، و9 دورات مياه فردية، إضافة إلى مدخل VIP، ومدخل للموظفين، عدد سلم هروب في حالة الأزمات، ومصعد VIP، و3 مصاعد للموظفين، ومصعد للخدمة، و2 بدروم بإجمالي قدرة استيعاب 672 سيارة خاصة بالمجمع الوزاري.