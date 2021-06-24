تراند الفن: تأخر الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة بمنصة “Exam” نصف ساعة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تَعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، أول أيام الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة للمواد التي يؤديها الطلاب منزليا، حيث من المقرر إتاحة الامتحان على منصة “Exam” من التاسعة صباح اليوم حتى التاسعة مساء.

وتساءل عدد كبير من الطلاب عبر جروبات تطبيق “التليجرام” الخاصة بالصف الثالث الثانوي، حول موعد إتاحة الامتحان، وإذا كان هناك أكواد للدخول لجلسات الامتحان، خاصة بعد مرور نصف ساعة من الموعد المقرر لبدء الدخول على المنصة لأداء الامتحان، دون إتاحته للطلاب.

الطلاب يشتكون من عدم وجود الامتحان على التابلت

الطلاب يشتكون من عدم وجود الامتحان على التابلت

وفي وقت سابق، طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بعدم وصف الامتحانات بالنظام الجديد بالسهل أو الصعب، لأنها تخضع لخبراء التقييم وليس لمن يتم تقييمه أو لولى الأمر.

وأضاف “شوقي”، في جروب أولياء أمور مصر الآباء عبر تطبيق “واتساب”، أن الامتحانات في النظام الجديد يضع اسئلتها “مئات من الخبراء”، وليس مستشار للمادة في منظومة محكمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية لبناء بنوك اسئلة معيارية لها مواصفات دقيقة ومستويات صعوبة مدروسة ولها معايير دقيقة وليست مثل الماضي.