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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تَعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، أول أيام الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة للمواد التي يؤديها الطلاب منزليا، حيث من المقرر إتاحة الامتحان على منصة “Exam” من التاسعة صباح اليوم حتى التاسعة مساء.
وتساءل عدد كبير من الطلاب عبر جروبات تطبيق “التليجرام” الخاصة بالصف الثالث الثانوي، حول موعد إتاحة الامتحان، وإذا كان هناك أكواد للدخول لجلسات الامتحان، خاصة بعد مرور نصف ساعة من الموعد المقرر لبدء الدخول على المنصة لأداء الامتحان، دون إتاحته للطلاب.
وفي وقت سابق، طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بعدم وصف الامتحانات بالنظام الجديد بالسهل أو الصعب، لأنها تخضع لخبراء التقييم وليس لمن يتم تقييمه أو لولى الأمر.
وأضاف “شوقي”، في جروب أولياء أمور مصر الآباء عبر تطبيق “واتساب”، أن الامتحانات في النظام الجديد يضع اسئلتها “مئات من الخبراء”، وليس مستشار للمادة في منظومة محكمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية لبناء بنوك اسئلة معيارية لها مواصفات دقيقة ومستويات صعوبة مدروسة ولها معايير دقيقة وليست مثل الماضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تأخر الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة بمنصة “Exam” نصف ساعة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.