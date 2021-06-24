تراند الفن: مبادرة التمويل العقاري 3%.. تعرف على المستفيدين وغير المستفيدين منها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تأتى مبادرة التمويل العقاري 3%، من أكثر عمليات البحث، على محرك البحث العالمى «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التى أعلن عنها البنك المركزى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل، حيث تسمح بالتقسيط لمدة تصل إلى 30 عاما، بفائدة 3% متناقصة.

ويتسائل عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن العملاء المستفيدين من المبادرة، وغير المستفيدين منها أيضا، لتحديد موقفهم من إمكانية الاستفادة من المبادرة.

ووفقا لما أعلنه البنك المركزي بشأن المبادرة، فإن العملاء المستفيدين بنحو: أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية، والعملاء الذين لم يستفيدوا من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

بالإضافة إلى العملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في دیسمبر 2019 بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص) والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص (بدلا من 8%) وكذا تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عام بحد أقصى وفقا لرغبة العملاء.

وبالنسبة للعملاء المستفيدين من فئة المعاشات، يشترط الا يتعدي عمر العميل من المعاش «المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2019» في نهاية عمر القرض.

ما هي الفئات غير المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري؟ سؤال يدور داخل أذهان عدد كبير من حاجزي الوحدات السكنية، ضمن مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال هذه الفترة، حيث أن العملاء غير المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري، هم العملاء الذين لم يتوافر لديهم الشروط المذكورة أعلاه، كما تشمل عدد من المشروعات السكنية، وهي الإعلانات التي سبقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتضم المشروعات السكنية، من الإعلان التاسع للاسكان الاجتماعي، حتى الإعلان الثالث عشر والذي يجرى عمليات التخصيص والتسليم لهم في الوقت الراهن، وسيتم معاملتهم بفائدة 7%.