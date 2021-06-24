فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 7 زيارة
تشارك رواية علامة الأربعة “المغامرة الثانية لشيرلوك هولمز”، للكاتب الاسكتلندي وترجمة ميسرة الدندراوي، ومن إصدار دار الرواق للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
في سياق متصل، استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها للسماح بدخول الجهات الدولية في معرض الكتاب، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تضمنت السماح لمن لديه إثبات تلقي اللقاح عن طريق كود الـQR بدخول المعرض، فضلًا عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.
ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في دورة استثنائية، بعدما تم تأجيله 6 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، ويشكل إقامة المعرض هذا العام تحديًا كبيرًا للحكومة، من حيث التنظيم وتنسيق حركة الزوار والبيع داخل المعرض، مع الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: علامة الأربعة “المغامرة الثانية لشيرلوك هولمز” بمعرض الكتاب في دورته الـ52 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.