تراند الفن: «الشراء الموحد»: استقبلنا 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 صباحاً - استقبلت هيئة الشراء الموحد، فجر اليوم، 210 آلاف جرعة من لقاح «Sputnik V» الروسي في مطار القاهرة الدولي، ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها، حيث ستصل باقي الجرعات على دفعات خلال الفترة المقبلة.

وقالت هيئة الشراء الموحد، في بيان مقتضب لها، إن هذه الشحنات تأتى في اطار مجهودات الدولة للتوسع في إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

فعالية لقاح «سبوتنيك V» تصل لأكثر من 90%

يذكر أن لقاح «سبوتنيك V» تصل فعاليته ضد فيروس كورونا لأكثر من 90%، وأعلنت الشركة المنتجة لهذا اللقاح نسبة هذه الفعالية وفقًا إلى بيانات 19866 متطوعًا تلقوا الجرعتين الأولى والثانية منه، وتم تسجيل 78 حالة مؤكدة من الإصابة بـ«كوفيد-19» خلال مرحلة التحكم والمراقبة الأخيرة.

وقالت الشركة المنتجة، إنه يمكن حفظ اللقاح في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، ما يسمح بتوزيعه بسهولة في جميع أنحاء العالم ويجعله خيارًا جيدًا للأنظمة الصحية.

استقبال شحنة جديدة من لقاح استرازنيكا قريبا

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان استعدادها لاستقبال 1.9 مليون جرعة جديدة من لقاح استرازينيكا خلال الفترة المقبلة، تمثل باقي حصة مصر من الاتحاد الدولي «جافي»، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن اللقاح، قائلة في تقرير رسمي لها، إنه أكثر اللقاحات أمانًا.

كما طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات فيروس كورونا، وقالت إن جميعها آمنه وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق، وذكرت أن الأعراض الجانبية للقاحات تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو الحمي أو الصداع أو حكة، وهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي، وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع فى التسجيل على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.