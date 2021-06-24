فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو عجوز يتحرش بفتاة على متن طائرة متجهة إلى ولاية كاليفورنيا بطريقة ماكرة. وظهر في الفيديو، المسن يجلس خلف الفتاة في الطائرة ويلامس أجزاء من جسدها، حيث يمد يده عبر فجوة موجودة في المقعد. ورصد الفيديو، الفتاة تتحرك للابتعاد عن جانب المقعد كي لا يتحرش بها المسن الذي يجلس في المقعد الخلفي، فيما علقت على واقعة التحرش بها، قائلة:”كنت في رحلة طيران في الصباح الباكر تتجه نحو ولاية كاليفورنيا مع عائلتي عندما ظل الرجل الجالس خلفي يلامس أجزاء من جسدي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لامس أجزاء من جسدها”.. شاهد: كيف تحرش مسن بفتاة على متن طائرة متجهة إلى كاليفورنيا! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.