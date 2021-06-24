تراند الفن: «كورونا في إسرائيل».. تشكيل كابينت جديد للفيروس وتأجيل فتح الحدود

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - صادقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، على تجديد تشكيل المجلس الوزاري المصغر لشؤون فيروس كورونا المستجد «كابينت كورونا» لاتخاذ قرار بشأن استجابتها لوباء كوونا، كما صوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح تأجيل إعادة فتح الحدود الذي كان مقررا الأسبوع المقبل أمام السياح المطعمين وسط مخاوف من وصول العدوى من الخارج.

وسيضم الكابينت رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وزير الخارجية يائير لابيد، وزير الدفاع بيني غانتس، وزير المالية أفيجدور ليبرمان، وزير العدل جدعون ساعر، وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، وزير الأمن العام عومر بارليف، وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيطون، وزير الإسكان زئيف إلكين، وزير الشؤون الدينية متان كهانا، وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي، إضافة إلى وزيران مراقبان آخران، هما وزير السياحة يوئيل رازفوزوف ووزيرة العلوم أوريت فركاش هكوهين، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

ولم يتم تضمين وزيرة النقل ميراف ميخائيلي في اللجنة الوزارية رفيعة المستوى، على الرغم من أن وزارتها هي المسؤولة عن سلطة المطارات الإسرائيلية، التي تدير مطار بن جوريون الدولي.

ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي، تم تشخيص إصابة 840166 شخصا بالفيروس التاجي في إسرائيل، وتم تسجيل 6428 حالة وفاة بسبب كورونا.

وفي السياق، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الحكومة تعتزم الدفع بتشريعات لخفض عدد الوزراء في كابينت كورونا في الأسابيع المقبلة لتبسيط اللجنة وجعلها أكثر كفاءة، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية السابقة، شكلت برئاسة رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، «كابينت كورونا» لمواجهة فيروس كورونا المستجد لقيادة استجابتها للوباء، كما جاء قرار إعادة تأسيس منتدى الوزراء في الوقت الذي ترى فيه إسرائيل ارتفاعا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، والتي عزاها مسؤولو الصحة إلى حد كبير إلى سلالة «دلتا الهندية» شديدة العدوى التي جلبها مسافرون مصابون من الخارج معهم.

وقال بيان صادر عن مكتب بينيت إنه في إطار الجهود المبذولة لاحتواء الارتفاع في عدد الإصابات، قررت الحكومة أيضا تأجيل خطط السماح للسياح المتطعمين بدخول البلاد من الأول من يوليو إلى أغسطس.

واتفق الوزراء أيضا على إعادة فرض ارتداء الكمامات، الذي تم رفعه الأسبوع الماضي، إذا سجلت إسرائيل ما معدله 100 إصابة يوميا لمدة أسبوع، وفقا لبيان الحكومة الإسرائيلية.