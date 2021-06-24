تراند الفن: هل كانت هناك خطة لقتل مارادونا؟.. التحقيقات تكشف الحقيقة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - صحيفة المرصد – وكالات : أكد كارلوس أنخل دياز الإخصائي النفسي الذي عالج النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أنه لم تكن هناك “خطة لقتل” الأيقونة، الأربعاء، بعد جلسة استماعه أمام النيابة الأرجنتينية التي تحقق في ملابسات وفاة الأسطورة الأرجنتينية في نوفمبر 2020.

وقال دياز للصحفيين أثناء خروجه من مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو في ضواحي بوينس آيرس: “عملي كطبيب نفساني للإدمان لم يكن له أي نوع من التدخل في النتيجة المميتة (لمارادونا) وهو الأمر الذي آلمنا جميعا”.

وأضاف “يجب الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي نوع من خطة إجرامية لقتل مارادونا كما قيل. الوفاة ناتجة عن بيئة سريرية لا علاقة لها بمشكلة نفسية”، مشيرا إلى أنه أثناء العلاج “لم يكن هناك تعاطي قانوني أو غير قانوني للمخدرات” وكان مارادونا “بكامل قدراته العقلية”.

وأكد دياز أن عمله كان يهدف إلى “مساعدة” بطل العالم 1986 و”محاولة السماح له بالتغلب أخيرا على الإدمان الذي أساء إليه لعدة عقود”.

وأوضح “أعتقد أن هذا الهدف قد تحقق على الرغم من الموت المؤسف للغاية. كنا على طريق العمل الجماعي الجيد: تحقيق هذا التعافي كان عملا شاقا، تطلب الكثير من الجهد وكان مارادونا على استعداد للقيام به”.

وبرر الطبيب النفسي قرار نقل مارادونا إلى منزل لأنه “لم يكن يستوفي المعايير لوضعه في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات”.