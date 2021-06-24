تراند الفن: محافظ الفيوم: إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضي من غير الجادين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز، فضلًا عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل لجان البت والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض الوضع الفعلي لهذا الملف على أرض الواقع.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول ـ أيضًا ـ ما تم إنجازه من أعمال، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التي تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.
إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة
وأكد محافظ الفيوم على رؤساء المدن بتحقيق مستهدفات واضحة لإنهاء عدد من عقود التقنين، وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة وخاصة التعدي بالزراعة بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتعدين من واضعي اليد غير الجادين، لافتًا إلى أن ملف التقنين يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.
وشدد المحافظ على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، في المشروعات الخدمية والتنموية، كحق أصيل للمواطنين بما يحقق مردود إيجابي على حياتهم، مؤكدًا على إعداد بيان تفصيلي بأملاك الدولة، وتحديد القطع ذات الميزات النسبية، والعمل على إنجاز الأعمال بملف التقنين، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات مع الجادين، وسرعة تحرير العقود المستوفاة لعدد 231 عقدًا من قبل مسئولي إدارة الأملاك ولجنة البت، وسرعة معاينة الأراضي لعدد 1200 طلبًا للتقنين من قبل مسئولي مجالس المدن.
محافظ الفيوم يوجه بحصر كافة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها غير المقننة
ووجه محافظ الفيوم بحصر كافة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها غير المقننة، وإعداد بيان لتحديد تاريخ التعدي بالبناء عليها، والإسراع في إعداد كارت تعريفي لكل تعدٍ وتقسيمه إلى تعديات آهلة وغير آهلة، ومرفقة وغير مرفقة، وسكني أو تجاري، موجهًا مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن بتقسيم التعديات من حيث وجودها داخل المدن وخارجها، ومن حيث نوع التعدي ” بالزراعة أو بالبناء”، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب.
فيما أشار نائب المحافظ، إلي أن الهدف من الاجراءات التى يتم وضعها من جانب الدولة هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأن هذه الاجراءات تراعي البعدين الاجتماعى والاقتصادي للمواطن، لافتًا إلى ضرورة وضع الآلية الملائمة لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التى تستدعى النظر فى تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ الفيوم: إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضي من غير الجادين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.