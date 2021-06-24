تراند الفن: أثارت تخوف العلماء.. الصين تصدم العالم وتحذف بيانات تساعد على حل منشأ كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت تقارير أن باحثين صينيين، طالبوا معاهد الصحة الوطنية الأميركية بحذف التسلسلات الجينية لحالات فيروس كورونا المبكرة من قاعدة بيانات علمية رئيسية.

بيانات الجينات الصينية للفيروس

وبحسب “العربية”، بالفعل أزيلت مؤخرا بيانات الجينات الصينية للفيروس والتي كان من الممكن أن تساعد في أبحاث الوباء من قاعدة بيانات المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

وأثار هذا الطلب مخاوف من أن العلماء الذين يدرسون أصل الوباء قد لا يصلون إلى أجزاء أساسية من المعلومات، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

عينات الفيروس

من جهتها، أكدت المعاهد أنها حذفت التسلسلات بعد تلقيها طلباً من باحث صيني كان قد قدم هذه البيانات قبل ثلاثة أشهر. وأضافت أن طلب حذفها جاء بحجة تحديثها وإرسالها مجدداً إلى قاعدة بيانات أخرى غير محددة.

من جانبه، قال جيس بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان في سياتل، إن البيانات المحذوفة شملت تسلسلات من عينات الفيروس التي تم جمعها في مدينة ووهان الصينية في يناير وفبراير من عام 2020.