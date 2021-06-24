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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت تقارير أن باحثين صينيين، طالبوا معاهد الصحة الوطنية الأميركية بحذف التسلسلات الجينية لحالات فيروس كورونا المبكرة من قاعدة بيانات علمية رئيسية.
بيانات الجينات الصينية للفيروس
وبحسب “العربية”، بالفعل أزيلت مؤخرا بيانات الجينات الصينية للفيروس والتي كان من الممكن أن تساعد في أبحاث الوباء من قاعدة بيانات المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.
وأثار هذا الطلب مخاوف من أن العلماء الذين يدرسون أصل الوباء قد لا يصلون إلى أجزاء أساسية من المعلومات، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.
عينات الفيروس
من جهتها، أكدت المعاهد أنها حذفت التسلسلات بعد تلقيها طلباً من باحث صيني كان قد قدم هذه البيانات قبل ثلاثة أشهر. وأضافت أن طلب حذفها جاء بحجة تحديثها وإرسالها مجدداً إلى قاعدة بيانات أخرى غير محددة.
من جانبه، قال جيس بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان في سياتل، إن البيانات المحذوفة شملت تسلسلات من عينات الفيروس التي تم جمعها في مدينة ووهان الصينية في يناير وفبراير من عام 2020.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أثارت تخوف العلماء.. الصين تصدم العالم وتحذف بيانات تساعد على حل منشأ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.