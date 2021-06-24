فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، 24 يونيو، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ابريل 2021. وأفاد بأنه تم تحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) . وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية «بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية» 108.06 خلال شهر ابريل 2021 «أولى» مقابل 118.98 خلال شهر مارس 2021 «نهائي» بنسبة انخفاض قدرها 9.18٪. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: بلـغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 258.12 خلال شهر إبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021، حيث بلغ 235.80 بارتفاع قدره 9.47 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات لحلول موسم الصيف وشهر رمضان. بلـغ الرقـم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 105.04 خلال شهر إبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021، حيث بلغ 102.43 بارتفاع قدره 2.55٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً: بلـغ الرقم القياسي لصناعة «الخشب ومنتجاته و الفلين (عدا الأثاث)» 59.43 خلال شهر إبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021، حيث بلغ 64.09 بانخفاض قدره 7.27٪ وذلك يرجع الي حالة السوق وتوافر مخزون. بلغ الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفه في موضع آخر 167.63 خلال شهر إبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021، حيث بلغ 192.50 بنسبة انخفاض قدرها 12.92% وذلك يرجع الي حالة السوق وانخفاض التصدير.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التعبئة والإحصاء يصدر البيانات الأولية للرقم القياسي للصناعات التحويلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.