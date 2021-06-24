تراند الفن: تفاصيل مفاوضات الأهلي مع علي زين نجم “يد” الشارقة الإماراتي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تدعيم صفوف الفرق الرياضية بصفقات قوية في الفترة الحالية استعدادًا للموسم الجديد.

ونجح الأهلي في تدعيم فرق الصالات بصفقات قوية في الفترة الحالية، بعد تدعيم فرق الطائرة بـ محمد محسن لاعب الزمالك، الذي وقع على عقود الانضمام للفريق لمدة 4 مواسم، بجانب محمد جمال عسران، نجم طلائع الجيش والذي وقع أيضا لمدة 4 مواسم.

كما دعم الأهلي صفوف فريق اليد بـ مصطفى خليل لاعب نادي الزمالك، بجانب الدخول في مفاوضات مع بعض اللاعبين.

واقترب النادي الأهلي من التعاقد مع علي زين، لاعب منتخب مصر ونادي الشارقة الإماراتي، لتدعيم فريق اليد في الموسم الجديد.

مفاوضات الأهلي مع علي زين، جاءت بناء على طلب من طارق محروس، المدير الفني للفريق، وبموافقة من محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بعودة ابن الأهلي بعد غياب 8 سنوات عن القلعة الحمراء.

علي زين، انضم لصفوف الشارقة الإماراتي موسم 2018، قادما من نادي إكس إن بروفانس الفرنسي، وساهم في تتويج الفريق بـ 8 ألقاب محلية.

يذكر أن علي زين، أحد أبناء النادي الأهلي، ورحل عن الفريق لصفوف نادي النجم الساحلي التونسي، ثم إلى الجزيرة الاماراتي، وخاض تجربة احتراف قصيرة في الدوري الفرنسي مع نادي “pays” قبل أن يعود مرة أخرى إلى الإمارات عبر بوابة الشارقة.

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