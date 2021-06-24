تراند الفن: جروح وارتجاح بالمخ في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج.. «لعب عيال»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة إثر مشاجرة بينهم على خلفية لهو الأطفال وخلافات الجيرة، بدائرة مركز طما شمال سوهاج. وسيطرت قوات الشرطة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، وتبين أن الطرفين أبناء عمومة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على المشاجرة.

وتبين من المعاينة والفحص، أن المشاجرة وقعت بين كلٍ من، طرف أول: «إسماعيل. خ. ا» 58 سنة، عامل، شقيقه «أحمد. خ. ا» 72 سنة، عامل، وأصيبا بجروح رضية بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج. ونُقل الأول لمستشفي أسيوط الجامعي، طرف ثان: «أحمد. ا. ا» 35 سنة عامل، شقيقه «أبو الليل. ا» 40 سنة، عامل، وكانا مصابين بجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

وضبطت قوات الأمن طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المذكورة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.