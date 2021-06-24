تراند الفن: 100 جنيه غرامة فورية عقوبة الامتناع عن التعامل بالجنيه الورقي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - أدمن ‏50 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة

استجابة سريعة وفورية لرئيس محطة مترو فيصل؛ بسبب رفض بعض المواطنين تداول عملات ورقية فئة “الجنيه والنصف”، حيث قدم لافتة داخل المحطة مدون عليها عزيزي الراكب سوف يتم توقيع غرامه فورية بـ 100 جنيه، عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية ذلك طبقا للمادة 377 من القانون العقوبات المصري. وكان العديد من المواطنين يرفضون التعامل بالجنيه الورقي، وظهور شائعات عن إيقاف تداوله بين المواطنين، وهو ما نفته مصادر حكومية بشأن توقف العمل بالجنيه الورقي، وذلك على خلفية رفض عدد من سائقي سيارات الأجرة التعامل بالجنيه الورقي، بزعم أنه لم يعد يتداول بين الزبائن والسائقين. 7f4e6aeb-8364-477c-b885-b04c82b0dfe8

8148c5a1-e6c7-4338-8028-fdba2cf9cfed (1)



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.