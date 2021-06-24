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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - أدمن 50 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة
استجابة سريعة وفورية لرئيس محطة مترو فيصل؛ بسبب رفض بعض المواطنين تداول عملات ورقية فئة “الجنيه والنصف”، حيث قدم لافتة داخل المحطة مدون عليها عزيزي الراكب سوف يتم توقيع غرامه فورية بـ 100 جنيه، عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية ذلك طبقا للمادة 377 من القانون العقوبات المصري.
وكان العديد من المواطنين يرفضون التعامل بالجنيه الورقي، وظهور شائعات عن إيقاف تداوله بين المواطنين، وهو ما نفته مصادر حكومية بشأن توقف العمل بالجنيه الورقي، وذلك على خلفية رفض عدد من سائقي سيارات الأجرة التعامل بالجنيه الورقي، بزعم أنه لم يعد يتداول بين الزبائن والسائقين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 100 جنيه غرامة فورية عقوبة الامتناع عن التعامل بالجنيه الورقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.