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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 11:20 صباحاً - تُختتم، اليوم الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو، اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، والذي يضم كلًا من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.
وترأس الجانب المصري في المفاوضات إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، كما شارك في المفاوضات المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال «السجيني»، إن الاجتماعات استمرت على مدار 3 أيام ماضية، وتناولت موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة.
وأشار إلى أن جولة المفاوضات شهدت تقدماً ملموساً على كافة المستويات، حيث تم التأكيد على أهمية أن يلبي هذا الاتفاق تطلعات شعوب الجانبين وتجمعات رجال الأعمال لتنمية التبادل التجاري والتعاون الصناعي والاستثماري.
ولفت «السجيني» إلى أنه سبق أن عُقدت ثلاث جولات للمفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول التجمع، وهو ما تم مناقشته مع تجمعات رجال الأعمال المصرية كاتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية والمجالس التصديرية، والتي رحبت بهذا التعاون وأكدت أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات لبدء تنفيذ الاتفاق.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن القاهرة ستستضيف خلال شهر نوفمبر المقبل الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوراسي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اختتام الجولة الرابعة من مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.