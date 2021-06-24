تراند الفن: قبل الإعلان الرسمي.. المنتخب الأولمبي يحاول ضم مصطفى محمد ويتواصل مع جالطة سراي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 مساءً - يستعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، لإعلان قائمة الفراعنة الصغار يوم 30 يونيو الجاري المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر المقبل.

ويرغب شوقي غريب في تواجد مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي وهداف الفراعنة خلال السنوات الماضية سواء ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا أو في جميع المباريات.

ورفض فريق جالطة سراي التركي مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد، بسبب ارتباط الفريق بمواجهة أمام فريق أيندهوفن الهولندي في نفس المواعيد منتصف يوليو ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

وعلم “القاهرة 24” أن شوقي غريب لم يفقد الأمل في تواجد مصطفى محمد في دورة الألعاب الأولمبية وسيفعل كل ما في وسعه لإقناع فريقه التركي بتركه خلال الفترة المقبلة، وأن غريب طالب اتحاد الكرة وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بالتدخل من أجل إقناع جالطة سراي بترك مصطفى محمد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.