فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 مساءً - يستعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، لإعلان قائمة الفراعنة الصغار يوم 30 يونيو الجاري المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر المقبل.
ويرغب شوقي غريب في تواجد مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي وهداف الفراعنة خلال السنوات الماضية سواء ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا أو في جميع المباريات.
ورفض فريق جالطة سراي التركي مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد، بسبب ارتباط الفريق بمواجهة أمام فريق أيندهوفن الهولندي في نفس المواعيد منتصف يوليو ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.
وعلم “القاهرة 24” أن شوقي غريب لم يفقد الأمل في تواجد مصطفى محمد في دورة الألعاب الأولمبية وسيفعل كل ما في وسعه لإقناع فريقه التركي بتركه خلال الفترة المقبلة، وأن غريب طالب اتحاد الكرة وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بالتدخل من أجل إقناع جالطة سراي بترك مصطفى محمد.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قبل الإعلان الرسمي.. المنتخب الأولمبي يحاول ضم مصطفى محمد ويتواصل مع جالطة سراي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.