تراند الفن: بعد إعلان التنسيق.. تعرف على مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الإعدادية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 مساءً - عقب إعلان عدد من المحافظات عن تنسيق الثانوية العامة 2021، يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الإعدادية، خاصة في ظل رغبة البعض منهم في الابتعاد عن الثانوية العامة بسبب عدم الرضا عن نظامها الجديد، فيما يتخوف آخرون من عدم حصول أبنائهم على مجموع يؤهلهم لدخول كليات القمة.

المدارس التطبيقية التكنولوجيا

المدارس التطبيقية التكنولوجيا هي مدارس موازية لنظيرتها في الثانوية العامة، وتحظى باهتمام كبير، لأنها تتميز عن الثانوية العامة في ضمان الوظيفة فور التخرج مع الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، حيث سيتم توظيف الطالب براتب لا يقل عن 6 آلاف جنيه، وقد يصل إلى ثمانية آلاف جنيه شهريًا، مع استكمال تعليمه الجامعي.

شروط التقديم والقبول للالتحاق في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

– يتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الإعدادية.

– يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية، وإدارة بنها بالقليوبية.

– يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2021.

– يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

– يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الششخصية والكشف الطبي.

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)

أنشأتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2011، وتهتم بالعلوم والرياضيات، وترعى الموهوبين علميًا ورياضيًا، ويقيم بها الطلاب طوال العام الدراسي، وتعتمد على البحث والابتكار لتخريج دفعات جديدة من الطلاب القادرين على الإبداع، والتصميم والتفكير، ومدة الدراسة في مدارس «ستيم» 3 سنوات.

شروط التقديم لمدارس STEM:

– ضرورة حصول الطالب على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

– أن يكون الطالب حاصلًا على الدرجة النهائية في مادتين من المواد التي أدى فيها الامتحان.

– في حالة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية من إحدى المدارس الدولية، يجب عليه معادلة الشهادة للمناهج المصرية ثم التقديم للمدرسة.

– يحق التقديم في مدارس المتفوقين «STEM» للطلاب المصريين العائدين من الخارج بعد حصولهم على شهادة تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التي تتبع المربع السكني له.

مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الإعدادية.. «التمريض العادي»

شروط التقديم والالتحاق بمدارس التمريض العادي، كالآتي:

– أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية.

– أن يكون سن المتقدم 15 عامًا، ولا يجوز أن يزيد المتقدم على 18 عامًا بحلول أول أكتوبر.

– إجراء الكشف الطبي وكشف الهيئة من أهم شروط التقديم لمدارس التمريض.

– اجتياز الاختبارت النفسية والشخصية للمتقدم.

– أن تكون الطالبة غير متزوجة، ولا يجوز لها الزواج خلال الدراسة.

– اجتياز الاختبارات الشخصية لتحديد قوة الملاحظة و الاستجابة.

– التقديم لمدارس التمريض يستمر لمدة أسبوعين منذ إعلان موعد التقديم .

مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الإعدادية.. مدارس البريد

تعد مدارس البريد، أحد أهم بدائل الثانوية العامة، حيث تتميز بانخفاض تنسيقها عن الثانوية العامة، ومن ثم يستطيع الطلاب غير الحاصلين علي «مجاميع عالية» الالتحاق بها، إضافة إلي أن الطالب بعد تخرجه يمكنه التقديم في أي مصلحة بريدية وذلك لمدة خمس سنوات متتالية وهي شركة البريد للتوزيع، وشركة البريد للإستثمار، وشركة البريد للنظم، ومدارس البريد المصرية.

شروط التقديم والأوراق المطلوبة في مدارس البريد بعد الإعدادية:-

أن لا يقل عمر الطالب المتقدم عن 14 سنة ولا يزيد عن 17 سنة.

– أن يكون الطالب حاصلًا على المجموع المحدد من قبل المدرسة.

– أن يجتاز اختبارات القبول التي تحددها المدرسة.

– أن يكون الطالب مصري الجنسية.

مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الإعدادية.. الضبعة النووية

تقبل مدارس الضبعة أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، منذ إنشائها من 4 سنوات، وعدد الطلاب الذين يلتحقون بهذه المدارس 65 طالبًا، وتضمن مدرسة متكاملة، بها مبانٍ تعليمية وفندقية، مخصصة لإقامة الطلبة، والمعلمين بها.

شروط التقديم لمدارس الضبعة:

– التقديم للطلبة الذكور فقط.

– إجراء كشف طبي وهيئة للطلاب المتقدمين.

– إجراء اختبارات تبدأ باختبار سمات وقدرات على الكمبيوتر.

– أن يكون الطالب حاصلا في الشهادة الإعدادية على أكثر من 90%.

– أن يكون الطالب متفوقا في اللغة الإنجليزية والرياضيات.

مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الإعدادية.. مدرسة البترول

تعتبر مدرسة البترول من أهم بدائل الثانوية العامة 2021 لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث يتخرج فيها الطالب ويعمل فني بترول في إحدى الشركات، وتضم أقسام البترول، الحاسب الآلي، الملابس الجاهزة، النقل البحري، التبريد والتكييف.

شروط التقديم بمدرسة البترول :

– ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا.

– ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة.

– أن يجتاز الطالب اختبارات القبول بالمدرسة.

– أن يجتاز الطالب الكشف الطبي والنفسي والهيئة.