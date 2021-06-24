فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 مساءً - قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إنّ السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل، تعاني حاليًا من ظروف صحية صعبة، وأنّ هذه المشكلات الصحية بدأت تتعرض لها منذ عامين وخلال هذه الفترة كانت في متابعة دورية مع الأطباء لكن الأيام الأخيرة السابقة قد تأخرت الحالة بعض الشيء. وأضاف شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السيدة جيهان السادات كانت تتلقى علاجها في الخارج، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنّ الأطباء في أمريكا نصحوها مؤخرًا باستكمال العلاج في المركز الطبي بمصر، وبناء على ذلك عادت إلى مصر لاستكمال علاجها، منوها بأنها تخضع لملاحظة طبية مستمرة في الوقت الجاري. الحالة الصحية لجيهان السادات وأكد عفت السادات، أنّ الحالة الصحية لأرملة الرئيس الأسبق، لا ترتبط من قريب أو بعيد بجائحة كورونا، موضحًا أن المشكلات الصحية التي تعاني منها الأن بدأت معها قبل وصول جائحة كورونا إلى مصر. وطالب اللواء عفت السادات، بالدعاء للسيدة جيهان السادات، قائلًا: «نتمنى من كل المصريين المخلصين والمحبين للرئيس السادات الدعاء لقرينة الرئيس الراحل، لعبور هذا الظرف الصحي».

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل الحالة الصحية لـ جيهان السادات: شقيق الرئيس الراحل يطالب المصريين بالدعاء لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.