تراند الفن: بعد تهكير حساب رانيا يوسف.. تعرف على طريقة حماية “واتساب” من الاختراق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 مساءً - أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عبر خاصية الاستوري بموقع “إنستجرام”، اختراق رقمها عبر تطبيق “واتساب”، الذي يعمل برقم الهاتف، وطلبت من أصدقائها والمقربين لها عدم التواصل معها عبر التطبيق.

وقالت الفنانة: “إلى كل أصدقائي اللي معاهم رقمي تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم”.

وفي هذا الإطار، يعرض “القاهرة 24”، عدة وسائل توضح كيفية حماية “واتساب” من الاختراق والتجسس والقرصنة، حيث أصبح تطبيق واتساب من أهم تطبيقات الدردشة لأغلب مستخدمي الهواتف الذكية، والتي يتبادل من خلالها مستخدمو التطبيق الأسرار والمعلومات الشخصية والخاصة، بجانب ذلك الأشخاص الذين يستعملون التطبيق في العمل.

هناك بعض الخطوات الأكثر فاعلية لحماية حسابك على تطبيق واتساب من عمليات الاختراق ومراقبة المحادثات، وفيما يلي حماية واتساب من الاختراق عن طريق خاصية التحقق بخطوتين:

افتح تطبيق WhatsApp واضغط على زر القائمة.

اضغط على الإعدادات Settings.

انتقل إلى قسم الحساب Account.

اضغط على التحقق بخطوتين Two-step verification.

اضغط على زر تمكين Enable.

ستقوم بعد ذلك بإدخال رمز PIN مكون من 6 أرقام يجب أن تحفظها جيدًا.

بعد تأكيد الرمز ستقوم بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بك لاسترجاع هذا الرمز في حال نسيانه، وبذلك تكون قد فعّلت حماية Two-Step Verification.

وتعد حماية Two-Step Verification واحدة من أقوى الطرق التي تحمي حسابك على واتساب لمنع أي شخص آخر من مراقبتك أو التجسس عليك.

ولن يتمكن أحد غيرك من الدخول إلى حسابك من أي جهاز آخر دون إدخال رمز التحقق.