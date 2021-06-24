فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 مساءً - ينهي فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية، استعدادًا لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره غزل المحلة، التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويخوض فريق الاتحاد، مرانه الختامي، استعدادًا للقاء غزل المحلة، مساء اليوم الخميس على ملعب المحلة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري.
ويعقد حسام حسن جلسة خاصة رفقة لاعبي الاتحاد السكندري قبل انطلاق المران من أجل التأكيد على بعض الأمور الفنية الخاصة والخطة المقرر تنفيذها في المباراة.
ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره غزل المحلة، على ملعب المحلة خلال اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز مساء غد الجمعة.
ويحتل الفريق السكندري، المركز الخامس ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة بعد فوزه الأخير على حساب نظيره مصر المقاصة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الاتحاد السكندري يخوض مرانه الختامي اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.