فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 مساءً - ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، القبض علي عاطل بتهمة قتل عشيقته ومحاولة التخلص من الجثة بوضعها في ثلاجة خاصة بالأسماك لحين إتاحة الفرصة لدفنها. تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً، اليوم، من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية بالقبض علي «م.أ.س»، 30 عامًا، عاطل مقيم بقرية أبو عطوة بدائرة مركز الإسماعيلية لاتهامه بقتل عشيقته. وقالت المصادر إن مشادة بين المتهم والمجني عليها «رضا.م.م»، دارت داخل شقته السكنية وانتهت باعتدائه عليها بالضرب، ما أدي إلي وفاتها في الحال، واعترف المتهم بمحاولته التخلص من الجثة بتكفينها ووضعها في ثلاجة خاصة بالأسماك لحين إتاحة فرصة للتخلص منها ودفنها. وتحفظت الشرطة علي جثمان المجني عليها، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات فأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة. وقال المتهم خلال اعترافهاته، أن مشادة نشبت بينه وبين المجني عليه مما دفعه للإعتداء عليها بالضرب إلا انها توفيت وبسبب تخوفه من افتضاح أمره قام بوضعها في ثلاجة أسماك بالدور الأرضي في العقار المقيم به. واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهم في الواقعة بعد القبض عليه، وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع معاينة النيابة لمكان الجريمة وتمثيل المتهم لها عقب انتهاء التحقيقات، كما سيواجه فريق النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث الجنائية التي أكدت وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليها والمتهم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. القبض على عاطل قتل عشيقته ووضع جثتها في ثلاجة أسماك بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.