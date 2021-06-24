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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 24 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: أثار الفنان الكويتي عبدالله الطليحي الجدل بين جمهور بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقبل ابنه الصغير “شاهين” من فمه.
ورد “الطليحي” على منتقديه، بوصف ما حدث من جانب المتابعين من هجوم حاد بأنه يعدّ “عيباً”.
وعلق “الطليحي” عبر حسابه في موقع “إنستجرام”، على صورته مع ابنه:”شسالفة العالم.. عيب أبوس عيالي.. الحمد لله والشكر.. تريند وأنا أبوس ولدي”.
فيما شارك صورته مع ابنته “إلهام”، وهو يقبلها في فمها أيضا، وعلق:”وهذي إلهام بنتي.. شنو هذا ما شاء الله الجمال”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: فنان كويتي شهير يثير الجدل بين جمهور بتقبيل ابنه من فمه.. ويعلق:”تريند وأنا أبوس ولدي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.