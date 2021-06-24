تراند الفن: شاهد: فنان كويتي شهير يثير الجدل بين جمهور بتقبيل ابنه من فمه.. ويعلق:”تريند وأنا أبوس ولدي”

صحيفة المرصد: أثار الفنان الكويتي عبدالله الطليحي الجدل بين جمهور بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقبل ابنه الصغير “شاهين” من فمه.

ورد “الطليحي” على منتقديه، بوصف ما حدث من جانب المتابعين من هجوم حاد بأنه يعدّ “عيباً”.

وعلق “الطليحي” عبر حسابه في موقع “إنستجرام”، على صورته مع ابنه:”شسالفة العالم.. عيب أبوس عيالي.. الحمد لله والشكر.. تريند وأنا أبوس ولدي”.

فيما شارك صورته مع ابنته “إلهام”، وهو يقبلها في فمها أيضا، وعلق:”وهذي إلهام بنتي.. شنو هذا ما شاء الله الجمال”.