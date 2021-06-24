تراند الفن: رئيس قناة السويس: نفق أحمد حمدي 2 جاهز للافتتاح نهاية الشهر الجاري

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على إضافة نفق أحمد حمدي 2 إلى منظومة أنفاق القناة؛ وذلك لتخفيف الضغط على نفق أحمد حمدي 1، مؤكدًا أنه في نهاية الشهر الجاري سيكون أحمد حمدي 2 جاهز للافتتاح، مضيفًا أن تلك الأنفاق تستهدف تسهيل المرور من شرق القناة إلى غربها والعكس، علاوة على تسهيل نقل معدات الصناعة لمواصلة الصناعة في سيناء.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على التليفزيون المصري: “في الماضي كانت تصل ساعات الانتظار في هذه المنطقة إلى 4 ساعات، وبفضل المشروعات العملاقة أصبحت مدة الانتظار 5 دقائق فقط”.

وأكد “ربيع”، أن الدولة المصرية كانت تستهدف إنهاء أعمال تطوير مشروع القناة خلال 24 شهرًا، متوقعًا أن تنتهي هذه الأعمال خلال 20 شهرًا فقط؛ مرجعًا السبب إلى تكثيف الأعمال ومشاركة كراكة “مهاب مميش”، علاوة على وصول الكراكة “حسين طنطاوي” في شهر أغسطس، مضيفًا: “الكراكة تعمل لمدة 18 ساعة يوميًا، أما الجزء الجنوبي فإنها تعمل به لمدة 8 ساعات يوميًا، لأن هذه المنطقة يجب أن تبدأ أعمال التطوير فيها دون مرور السفن”.