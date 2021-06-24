فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 44 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على إضافة نفق أحمد حمدي 2 إلى منظومة أنفاق القناة؛ وذلك لتخفيف الضغط على نفق أحمد حمدي 1، مؤكدًا أنه في نهاية الشهر الجاري سيكون أحمد حمدي 2 جاهز للافتتاح، مضيفًا أن تلك الأنفاق تستهدف تسهيل المرور من شرق القناة إلى غربها والعكس، علاوة على تسهيل نقل معدات الصناعة لمواصلة الصناعة في سيناء.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على التليفزيون المصري: “في الماضي كانت تصل ساعات الانتظار في هذه المنطقة إلى 4 ساعات، وبفضل المشروعات العملاقة أصبحت مدة الانتظار 5 دقائق فقط”.
وأكد “ربيع”، أن الدولة المصرية كانت تستهدف إنهاء أعمال تطوير مشروع القناة خلال 24 شهرًا، متوقعًا أن تنتهي هذه الأعمال خلال 20 شهرًا فقط؛ مرجعًا السبب إلى تكثيف الأعمال ومشاركة كراكة “مهاب مميش”، علاوة على وصول الكراكة “حسين طنطاوي” في شهر أغسطس، مضيفًا: “الكراكة تعمل لمدة 18 ساعة يوميًا، أما الجزء الجنوبي فإنها تعمل به لمدة 8 ساعات يوميًا، لأن هذه المنطقة يجب أن تبدأ أعمال التطوير فيها دون مرور السفن”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس قناة السويس: نفق أحمد حمدي 2 جاهز للافتتاح نهاية الشهر الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.