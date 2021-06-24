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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد-واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الرياض ،فيما يلي نص البيان.
أقدم / نايف بن هادي بن محمد العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / خالد ابن بندر بن محمد العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتصل قصاصاً بالجاني/ نايف بن هادي بن محمد العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الخميس 14 / 11 / 1442 هـ ، بمنطقة الرياض .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تنفيذ حكم القتل قصاصًا في المواطن “نايف العتيبي”.. والكشف عن الجريمة التي ارتكبها في الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.