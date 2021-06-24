فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 مساءً - ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة للدول العربية إلى 40.5 مليار دولار خلال العام الماضي بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، الذي كشف أن مصر احتلت المرتبة الثانية في جذب الاستثمارات عربيا بقيمة 5.9 مليار دولار.
وكشفت المؤسسة في تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية أن الاستثمارات الأجنبية خالفت التوقعات وارتفعت بنحو 2.5% رغم جائحة كورونا.
وأضافت المؤسسة، في بيان صحفي، أن هذه الاستثمارات مثلت 6.1% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و4% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار خلال نفس السنة.
وأشارت إلى استمرار التركيز الجغرافي للتدفقات الواردة للدول العربية، حيث استحوذت الدول الخمس الأولى على 95% من مجمل التدفقات.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بمبلغ 19.9 مليار دولار، تلتها مصر بمبلغ 5.9 مليار دولار ثم السعودية 5.5 مليار دولار، وسلطنة عمان 4.1 مليار دولار وأخيرا لبنان بمبلغ 3.1 مليار دولار.
وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله الصبيح إن تأثر مناخ الاستثمار في الدول العربية في المجمل بشكل سلبي جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات؛ أخذًا في الحسبان تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له.
وأضاف البيان أن قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية حلت في المراكز الثلاثة الأولي على التوالي من هذه الاستثمارات بحصة بلغت 50% من عدد المشاريع.
وكشف التقرير عن تراجع مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 42% خلال الفترة نفسها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 5.9 مليار دولار استثمارات أجنبية بمصر خلال العام الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.