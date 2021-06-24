تراند الفن: السكة الحديد تعلن إيقاف رحلتي قطار على خطوط الصعيد السبت المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 مساءً - أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب قطارات على بعض خطوط الوجه البحري، وتشغيل خدمة جديدة وإيقاف مؤقت لبعض القطارات بالوجه القبلي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والعمل على سرعة الإنهاء من مشروعات التطوير وزيادة عوامل الأمان.

وتضمن قرار هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة على خطوط الوجه القبلي اعتبارا من يوم 26/6/2021 على النحو التالي:

– يتم تشغيل قطار 135 اكسبريس الواسطي / الجيزة من محطة الواسطي الساعة 04.35 يصل الجيزة الساعة 5.50

– تشغيل قطار 134 اكسبريس الجيزة / الفيوم من محطة الجيزة الساعة 11.15 يصل الفيوم الساعة 14.15طبقا للجداول المرفقة

– إيقاف مؤقت لقطاري 149 و144 ركاب الجيزة / الواسطي والعكس.

وفي وقت سابق، عنّف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المهندس جمال الشامي، نائب رئيس السكة الحديد لقطاع التشغيل للمسافات القصيرة والطويلة، والمحاسب محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات وخدمة العملاء والمسؤول الأول عن أنظمة حجز التذاكر داخل القطارات والمحطات على مُستوى الجمهورية.

وكشف مصدر، بالسكة الحديد لـ “القاهرة 24” أن وزير النقل لم يكتف بالتعنيف، بل توعّد بإقالتهما، بعد وجود العديد من المشاكل على أنظمة حجز تذاكر القطارات بالوجهين القبلي والبحري، إلى جانب تعديل أنظمة حجز تذاكر القطارات الروسية بأسبقية الحجز بدلًا من نظام حجز المقاعد المُدون على التذكرة.

وأضاف المصدر أن المهندس كامل الوزير، رفض حضور المهندس جمال الشامي، نائب رئيس السكة الحديد لقطاع التشغيل للمسافات القصيرة والطويلة الاجتماع الذي عقده عقب جولته داخل محطة مصر اليوم، والذي ضم رئيس الهيئة، وعدد من قيادات السكة الحديد بمقر رئاسة الهيئة أعلى محطة مصر.