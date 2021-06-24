تراند الفن: 20 لاعبًا في قائمة منتخب اليد لمعسكر أولمبياد طوكيو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 مساءً - اختار الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، 20 لاعبًا لقائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو بداية من 23 يوليو المقبل، وذلك قبل ساعات من سفر المنتخب السبت إلى إسبانيا للدخول في معسكر خارجي، يلعب خلاله مباراتين مع كرواتيا وإسبانيا.

وجاءت قائمة منتخب اليد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح.

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد “دودو” – أحمد خيري – سيف الدرع.

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرين آخرين في فرنسا وألمانيا يختار بعدهما المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك في الأولمبياد، والتي ستضم 14 لاعبا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة، وسيبقى خمسة لاعبين في مصر جاهزين للسفر في حال حدود أي أمر طارئ.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد يقع في المجموعة الثانية في الأولمبياد، والتي تضم منتخبات: الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.