فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 مساءً - اختار الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، 20 لاعبًا لقائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو بداية من 23 يوليو المقبل، وذلك قبل ساعات من سفر المنتخب السبت إلى إسبانيا للدخول في معسكر خارجي، يلعب خلاله مباراتين مع كرواتيا وإسبانيا.
وجاءت قائمة منتخب اليد على النحو التالي:
حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.
الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا.
الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح.
صانع الألعاب: أحمد هشام السيد “دودو” – أحمد خيري – سيف الدرع.
الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري.
الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان.
الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرين آخرين في فرنسا وألمانيا يختار بعدهما المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك في الأولمبياد، والتي ستضم 14 لاعبا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة، وسيبقى خمسة لاعبين في مصر جاهزين للسفر في حال حدود أي أمر طارئ.
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد يقع في المجموعة الثانية في الأولمبياد، والتي تضم منتخبات: الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 20 لاعبًا في قائمة منتخب اليد لمعسكر أولمبياد طوكيو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.