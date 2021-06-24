تراند الفن: «التعليم» تتيح الامتحان التجريبي الثالث على موقعها الإلكتروني بـ3 لغات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 مساءً - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة في مواد الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الفيزياء باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الكيمياء، على موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

وأكدت الوزارة، أنّه يمكن للطلاب الاطلاع على الأسئلة من ملفات الـPDF للامتحانات المتوفرة على موقعها، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الإجابة على الأسئلة للتعرف على طبيعتها، حيث تعتبر محاكاة كاملة للامتحانات النهائية.

وأضافت الوزارة، أنّ الامتحانات متوفرة بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم، ولا توجد أي أسئلة مقالية، مشيرة إلى أنّ الامتحان متوفر بـ3 لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية.

«شوقي»: لا توجد أسئلة مقالية في الامتحانات النهائية للثانوية العامة

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بنظام الأسئلة الاختيارية الموضوعية ولا توجد بها أي أسئلة مقالية، وأنّ سؤالي التعبير والقصة في اللغة العربية يتم وضعهم بنمط الأسئلة الموضوعية، مؤكدا أنّ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع آلية لطبيعة هذه الأسئلة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة، مشددا على الطلاب بضرورة الإجابة على البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق فقط، وكتابة بياناتهم صححية على التابلت والبابل شيت.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، مشيرا إلى أنّ الوزارة وفرت منصات تعليمية متعددة للطلاب لتدريبهم على نظام الامتحانات الجديد، مثل منصة بنك المعرفة ومحتوى نجوى ليمتد ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم، ومنصة حصص مصر التعليمية، وجرى توفير مراجعات ونماذج استرشادية عديدة على منصة حصص مصر التعليمية، باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.