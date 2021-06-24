تراند الفن: «التأمينات»: الإعلان عن بدء العمل بنظام المحافظ الإلكترونية أول يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 مساءً - أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم الإعلان عن بدء العمل بنظام المحافظ الإلكترونية اعتباراً من أول يوليو 2021.

وأوضحت الهيئة، فى تقرير صادر عنها، تفاصيل صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية بإجراءات سهلة وميسرة، كالتالي:

– يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط لطلب لفتح المحفظة الإلكترونية.

– تقوم الهيئة باتخاذ باقي إجراءات التحويل مع شركات المحمول، ومن خلال التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ولفتت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه يتم مواكبة السياسة العامة للدولة المصرية، بضرورة تطبيق الشمول المالي لكافة قطاعات الدولة، وشمل ذلك أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ويقدر عددهم بـ10.5 مليون مواطن.

فتح منافذ صرف جديدة تتضمن السرعة والدقة والأمان

وأوضحت الهيئة، أنه للتيسير على أصحاب المعاشات فُتحت منافذ صرف جديدة لهم تتضمن السرعة والدقة والأمان في صرف استحقاقاتهم التأمينية، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم، فضلًا عن تسخير كافة الوسائل التكنولوجية والبرامج الممكنة لخدمتهم.

استبدال كروت الصرف القديمة بـ«ميزة»

وأشارت التأمينات إلى تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات و المستفيدين من خلال استبدال كروت الصرف القديمة «البلاستيكية» ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة»، والتي تمكن صاحب المعاش من الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية.

تحويل 3.9 مليون بطاقة صرف لـ«ميزة» حتي الشهر الجاري

وأكدت الهيئة، تحويل 3.9 مليون بطاقة صرف حتى الشهر الجاري مع استمرار الصرف بالبطاقات القديمة لـ2 مليون و100 ألف مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة، مشيرة إلى ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الالكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد.