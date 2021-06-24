شوف أقوى خصومات وعروض المنيع للأجهزة المنزلية

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أقوى عروض المنيع للأجهزة الكهربائية
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فريزر وستنجهاوس أفقي 25.6 قدم.
- متوفر باللون الأبيض
- كما يُقدم المنيع ضمان على المنتج لمدة عامين.
- كما يوفر ضمان لمدة 5 سنوات على الكمبروسر.
- متبقى حتى الآن 10 قطع فقط.
- المنتج صناعة صينية.
- أبعاد المنتج: 203.8 * 89.8 * 99 سم.
- احصل عليه بسعر مميز من المنيع بـ 3286 ريال سعودي.
أقوى عروض المنيع السعودية اليوم 20 يونيو
ماكينة حلاقة باناسونيك الرائعة
- متوفرة باللون الأسود.
- المنتج تم تصنيعه في اليابان.
- كما يمكنك التحكم بسهولة في الماكينة وضبطها للقص حسب الطول المرغوب فيه.
- كما تحتوي أيضًا على مشط لتشذيب اللحية.
- يوفر لكم المنيع ضمان لمدة عامين.
- كما تتميز بسرعة الشحن والاستخدام حتى 50 دقيقة بدون توقف.
- احصل الآن على ماكينة الحلاقة باناسونيك بأقل سعر مع خصومات المنيع القوية بسعر224 ريال سعودي.
مكنسة باناسونيك الكهربائية
استمتع الآن بالمكنسة الذكية التي تساعدك في تنظيف منزلك في وقت قصير بمزايا وتقنيات رائعة وسعر خاص من المنيع وخصم يصل إلى 17%.
- تتميز بقدرة كهربائية تصل إلى 2100 واط.
- متوفرة باللون الأسود.
- المنتج تم تصنيعه في ماليزيا.
- كما تتميز بسعة تصل إلى 18 لتر.
- كما تحتوي أيضًا على ملحقات لتنظيف الزوايا والشقوق الضيقة.
- مزودة بأنبوب شفط مصنوع من المعدن قابل للتعديل للتحكم في الطول المناسب.
- طول السلك 8 متر مع خاصية اللف التلقائي.
- كما تحتوي على فلتر مضاد للبكتريا وفلتر مخرج للهواء.
- ضمان لمدة عامين على المنتج.
- متوفرة بسعر 675 ريال سعودي.
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