شوف عروض زين السعودية على باقات 5G مسبقة الدفع

نوفر لكم أقوى وأجدد عروض زين السعودية على باقات 5G مسبقة الدفع والتي توفر لكم العديد من المزايا منها استخدام يوتيوب مجاني وغيرها من المزايا الأخرى التي توفرها لكم اشترك الآن في باقات مسبقة الدفع من زين واحصل على مزايا وخصومات عديدة، قم بزيارة موقعنا ليصلك كل ما هو جديد عن أقوى العروض والتخفيضات الصيفية التي يوفرها زين السعودية على الباقات والراوتر والهواتف.

عروض زين السعودية على باقات 5G مسبقة الدفع

استمتع الآن بباقة 5G المنزلية بسعر 260 ريال سعودي والتي تمنحك العددي من المزايا منها:

استخدام للإنترنت بلا حدود.

كما يمكنك الحصول على راوتر ومقوي للشبكة مجانًا عند توقيع عقد التزام لمدة 24 شهر.

لا تفوت الفرصة واستمتع الآن بمشاهدة قنوات OSN مع OSN Streaming مجاناً.

كما يمكنك الحصول على Geforce Now مجاناً.

استمتع الآن بإنترنت سريع بحد أقصى 200 ميجابايت.

لا تفوت الفرصة واحصل على المزايا السابقة بأقل سعر 299 ريال شهريًا.

أجدد عروض زين السعودية على باقات 5G مسبقة الدفع

استمتع الآن بباقة 5G بريميوم المنزلية بسعر 401.35 ريال سعودي.

يمكنك الآن تصفح الإنترنت بلا حدود أو قيود بسرعة غير محدودة.

احصل الآن على راوتر مجاني بالإضافة إلى مقوي شبكة مجاني.

كما يمكنك الاستمتاع بقنوات OSN الرائعة مع OSN Streaming مجاناً.

توفر أيضًا Geforce Now مجاناً.

ادفع الآن 401.35 ريال سعودي شهريًا.

باقة 5G العائلية بمقابل 499 ريال سعودي.